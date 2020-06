Actualidade

Várias famílias foram retiradas na segunda-feira das suas casas, devido à rutura de uma barragem no estado brasileiro de Pernambuco, na sequência de fortes chuvas registadas na região, disse um responsável local.

A rutura da barragem na cidade de Sairé, no nordeste do país, foi confirmada pelo autarca do município, que afirmou nunca ter visto uma "quantidade de água" tão elevada na região. Localidades vizinhas como Barra de Guabiraba e Cortês estão também a ser afetadas.

A estrutura que ruiu situava-se no rio Sirinhaém, que atravessa várias cidades pernambucanas.