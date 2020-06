Covid-19

A taxa de execução do PIDDA (Plano de Investimentos e Despesas da Administração) de Macau no primeiro trimestre de 2020 foi de 7,2%, resultado justificado hoje pelas autoridades com o impacto da pandemia da covid-19.

A despesa efetivamente realizada foi de 870 milhões de patacas (97 milhões de euros), num orçamento geral aprovado de 12 milhões de patacas (1,3 milhões de euros), mais 110 milhões de patacas (12,2 milhões de euros) em relação ao ano anterior.

Os números foram avançados no final de uma reunião, na Assembleia Legislativa, da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, dedicada ao acompanhamento da execução orçamental.