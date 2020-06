Actualidade

Os custos horários da mão-de-obra aumentaram no primeiro trimestre 3,4% na zona euro e 3,7% na União Europeia (UE), com Portugal a crescer acima da média (6,5%), face ao período homólogo, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, no trimestre durante o qual começaram a vigorar as medidas de confinamento devido à pandemia da covid-19, os custos horários da mão-de-obra subiram, em termos homólogos, 3,4% na zona euro e 3,7% na UE, depois do no trimestre anterior terem aumentado, respetivamente, 2,3% e 2,7%.

Considerando as duas componentes - custos salariais e não salariais - na zona euro o aumento foi, respetivamente, de 3,4% e 3,6% (2,4% e 2,2% no trimestre anterior) e na UE de 3,7% cada (2,8% e 2,4% entre outubro e dezembro de 2019)