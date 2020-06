Actualidade

A Agência Internacional da Energia (AIE) prevê uma forte recuperação da procura de petróleo no próximo ano, mas que esta estará limitada pelas dificuldades no setor da aviação, foi hoje anunciado.

Nas primeiras previsões para 2021, a AIE prevê um salto sem precedentes de 5,7 milhões de barris por dia da procura mundial em relação a 2020, um ano marcado pela pandemia da covid-19.

No entanto, com 97,4 milhões de barris por dia, a procura mundial continuaria 2,4 milhões de barris por dia abaixo do nível de 2019, "principalmente devido à atual fraca procura de combustível para reatores e querosene", estima a AIE no seu relatório mensal sobre o petróleo.