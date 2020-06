Covid-19

As autoridades registaram, até agora, nove casos positivos de covid-19 relacionados com uma festa ilegal que reuniu um número indeterminado de pessoas em Lagos, disse hoje à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte adiantou que o primeiro caso foi detetado no sábado e que, até segunda-feira, às 00:00, foram reportados nove casos de infeção entre as pessoas que estiveram no evento, que já estão em isolamento.

"Estamos a fazer o procedimento habitual: identificámos os casos, isolámos, e identificámos todos os contactos que as pessoas tiveram com o objetivo de quebrar cadeias de transmissão", acrescentou a fonte da ARS/Algarve.