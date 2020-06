Actualidade

O festival Primavera Sound no Porto em 2021 contará com a maioria dos artistas que iria atuar este ano, como Tyler, The Creator, Pavement e Bad Bunny, mas terá também Tame Impala e Gorillaz, foi hoje anunciado.

Com a edição deste ano adiada por causa da covid-19, a organização tinha reagendado o festival para o final do verão, acabando por transferi-lo para 2021, por causa da proibição de realização de festivais de música até 30 de setembro.

Assim, o nono Porto Primavera Sound decorrerá de 10 a 12 de junho de 2021 e o cartaz, "na sua maioria, replica o que deveria ter sido celebrado este ano", reunindo 63 artistas de 21 nacionalidades, refere a organização.