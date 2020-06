Covid-19

O Banco de Portugal prevê uma recessão económica de 9,5% em 2020 devido à pandemia de covid-19, abaixo dos 5,7% projetados no anterior cenário adverso, com recuperações de 5,2% em 2021 e 3,8% em 2022.

"As atuais projeções apontam para uma redução do PIB [Produto Interno Bruto] de 9,5% em 2020, refletindo um impacto negativo muito marcado pela pandemia na primeira metade do ano", pode ler-se no Boletim Económico do Banco de Portugal (BdP) conhecido hoje.

Face ao Boletim de março, o BdP sinaliza que a projeção de junho é revista em baixa, porque os desenvolvimentos que se seguiram a 12 de março, data de de fecho da informação do boletim anterior, "foram mais negativos no primeiro semestre de 2020 do que os considerados no cenário adverso" previsto então, de uma queda de 5,7%.