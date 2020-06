Covid-19

As empresas portuguesas diminuíram o volume de negócios em 35% em abril e em 30% em maio, segundo uma estimativa do Banco de Portugal (BdP) baseada no inquérito feito juntamente com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Os principais resultados apontam para que o volume de negócios das empresas em abril - período do estado de emergência - se tenha situado cerca de 35% abaixo do nível expectável sem pandemia", pode ler-se numa das caixas do Boletim Económico do BdP, hoje conhecido.

Já em maio, com o fim do estado de emergência e menos medidas de contenção, "os resultados sugerem uma melhoria muito ligeira, com a atividade das empresas a apresentar uma redução de 30% face a uma situação normal".