O Banco de Portugal prevê que a taxa de desemprego seja de 10,1% em 2020, diminuindo para 8,9% em 2021 e 7,6% em 2022, e aponta para uma quebra de 4,5% do emprego este ano.

O Boletim Económico conhecido hoje aponta que, devido à contração da atividade decorrente da pandemia de covid-19, "o emprego deverá registar uma queda significativa em 2020 e a taxa de desemprego um aumento para cerca de 10%", depois de 6,5% em 2019.

O valor de 10,1% da taxa de desemprego para 2020 - acima da previsão de 9,6% do Governo - já tinha sido adiantado em março no cenário base previsto no Boletim Económico, enquanto o cenário adverso apontava para os 11,7%.