A auditora PWC certificou com reservas as contas da mutualista Montepio, segundo as contas que divulgaram prejuízos de 408,8 milhões de euros em 2019, devido aos 800 milhões de euros em ativos por impostos diferidos que considera sobreavaliados.

De acordo com a certificação legal de contas, incluída no relatório e contas divulgado na segunda-feira à noite, a PWC coloca reservas ao valor de ativos por impostos diferidos incluídos no balanço da mutualista, de 833 milhões de euros no final de 2019 e 817 milhões de euros em final de 2018.

Segundo a PWC, a mutualista não apresenta capacidade de gerar lucros futuros que "permitam recuperar parte substancial dos ativos por impostos diferidos registados", pelo que considera que haverá uma avaliação excessiva quer desses ativos e, por decorrência, dos capitais próprios da mutualista e dos seus resultados líquidos.