Covid-19

A Madeira vai ter uma perda de receita fiscal na ordem dos 195 milhões de euros até ao final do ano por causa da pandemia da covid-19, afirmou hoje o vice-presidente do Governo Regional.

"Este ano estamos a estimar efetivamente uma perda de receita fiscal na ordem dos 195 milhões de euros até ao final do ano", declarou Pedro Calado antes de se reunir com os representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira para a preparação do Orçamento Suplementar da região.

O governante adiantou, sobre o documento, que a Madeira já "tem cerca de 120 milhões de euros assumidos em todas as áreas", apoios atribuídos a diferentes setores regionais.