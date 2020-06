Actualidade

O porta-voz do PAN, André Silva, defendeu hoje que o eurodeputado Francisco Guerreiro, que hoje se desvinculou do partido, deveria "renunciar ao mandato", uma vez que a sua decisão "foi unilateral".

"Esta foi uma opção do eleito em se tornar independente. Do nosso ponto de vista, ele deveria ter renunciado ao mandato porque os eleitores votaram num projeto político", argumentou André Silva numa conferência de imprensa na sede do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), em Lisboa.

O dirigente do PAN disse ter recebido esta manhã, por email, a informação da desvinculação de Francisco Guerreiro, que vai passar a independente, e insistiu que o eurodeputado deveria "renunciar ao mandato".