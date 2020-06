Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, salientou hoje que os Estados Unidos ainda não tomaram qualquer decisão sobre a eventual retirada de tropas da Alemanha, minimizando as preocupações com o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Os Estados Unidos deixaram claro que não foi tomada qualquer decisão final sobre como e quando", serão retiradas tropas norte-americanas destacadas na Alemanha, disse Stoltenberg numa conferência de imprensa na véspera de uma reunião por videoconferência entre os ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa) onde a questão será discutida.

Stoltenberg adiantou ter já falado com Trump sobre o tema, acrescentando estar também em contacto com Berlim.