Actualidade

A 'performance' "We are the King of Ventilators (Delirium Loop)", que satiriza declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser exibida na quinta-feira, em plataformas digitais, pelo Teatro do Bairro Alto, anunciou hoje esta sala de Lisboa.

De acordo com o Teatro do Bairro Alto (TBA), a peça é a segunda parte de um projeto em díptico, interpretada por Jim Fletcher, com direção de Tim Etchells e texto de Chris Thorpe.

Será transmitida ao vivo, nas redes sociais e no 'site' do teatro, às 19:30, como parte do programa Forest Fringe TV.