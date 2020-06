Actualidade

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse hoje que a Turquia é uma "ameaça à paz e à estabilidade" no Mediterrâneo, referindo-se à interferência turca no conflito da Líbia.

Durante a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início da pandemia de covid-19, Mitsotakis chegou hoje a Israel para uma visita de dois dias, em que os dois países assinaram acordos nas áreas do turismo, agricultura e tecnologia.

Israel, Grécia e Chipre querem afirmar-se como países fulcrais no fornecimento de energia na Europa, em especial através do gasoduto Eastmed, mostrando a sua determinação em contrariar as intenções da Turquia, que acusam de cobiçar os depósitos energéticos da região.