O Museu do Aljube Resistência e Liberdade apresenta uma mostra biobibliográfica dedicada ao escritor Bernardo Santareno, que vai estar patente de 18 de junho a 02 de agosto, no ano em que se assinala o centenário do dramaturgo.

A exposição do Museu do Aljube, integrada no ciclo "Intelectuais e Artistas da Resistência", também pode ser vista 'online', através das páginas da instituição no Facebook e no Youtube, anunciou o museu, em comunicado, que se associa, assim, às comemorações do centenário do nascimento de Bernardo Santareno (19 de novembro de 1920).

"Português, escritor, resistente. 100 anos" é o nome da mostra que reúne "alguns dos momentos mais importantes da vida e obra de um dos maiores dramaturgos portugueses, em constante desafio ao Estado Novo, à censura, à moralidade e ordem instaladas", acrescenta a apresentação da exposição, numa referência ao peso da ditadura na sociedade portuguesa.