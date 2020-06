SATA/Privatização

O Governo dos Açores disse hoje que vai acatar uma resolução do parlamento regional e abandonar a intenção de privatizar parte do capital da Azores Airlines, empresa do grupo SATA.

"Naturalmente que o Governo Regional vai acatar a resolução desta casa", declarou hoje a secretária com a tutela dos Transportes, Ana Cunha, numa sessão plenária que decorreu na cidade da Horta.

A governante havia sido questionada pelo deputado único do PPM, Paulo Estêvão, a propósito de uma resolução do PPM aprovada em maio e que pedia o abandono da privatização de parte do capital social da Azores Airlines, empresa pública regional, devido à incerteza provocada pela covid-19.