Covid-19

A Comissão Europeia iniciou hoje um processo de revisão da política comercial da União Europeia (UE), visando tirar "lições" da crise gerada pela pandemia de covid-19 e construir "uma economia resiliente e sustentável" face a países terceiros.

"A Comissão Europeia lançou uma importante revisão da política comercial da UE, incluindo uma consulta pública para obter contribuições do Parlamento Europeu, dos Estados-membros, das partes interessadas e da sociedade civil", tendo como objetivo "construir um consenso em torno de uma nova direção a médio prazo [...], para responder a uma variedade de novos desafios globais e tendo em conta as lições aprendidas com a crise do novo coronavírus", informa o executivo comunitário em comunicado hoje divulgado.

Segundo Bruxelas, "uma UE forte necessita de uma política comercial e de investimento forte para apoiar a recuperação económica, criar empregos de qualidade e para proteger as empresas europeias de práticas desleais a nível interno e externo".