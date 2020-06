Actualidade

A forma como os futebolistas do Benfica trabalham diariamente e o seu empenho nos treinos são os motivos que fazem Bruno Lage sentir que tem condições para continuar a comandar a equipa, explicou hoje o técnico 'encarnado'.

Ao lançar o desafio de quarta-feira, frente ao Rio Ave, o treinador do Benfica regressou até ao dia do empate com o Portimonense (2-2), na jornada anterior da I Liga, para justificar o sentimento que transmitiu no final desse encontro e garantiu não estar preocupado com o futuro e que "o dia de hoje" é sempre a sua "maior motivação".

"É [por] sentir que, independentemente de tudo, toda a gente trabalha com empenho e dedicação para fazer o melhor. Vejo isso nos jogadores e esta é a minha forma de trabalhar e dedicar-me a esta profissão, que é viver o dia-a-dia tranquilo, mas com o empenho de sair de um jogo, fazer a análise e não trazer nada de bom nem de mau para o jogo seguinte", explicou Bruno Lage.