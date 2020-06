Actualidade

A União Europeia expressou hoje o seu "apoio inabalável" ao Tribunal Penal Internacional (TPI), na sequência da decisão da administração norte-americana de autorizar sanções contra funcionários judiciais, e exortou o Presidente Donald Trump a reverter a sua posição.

Em comunicado hoje divulgado, o Alto Representante para a Política Externa dá conta da "profunda preocupação" da UE com a decisão de Trump de assinar, na passada semana, um despacho que autoriza a eventual imposição de sanções económicas e restrições em matéria de vistos a determinadas pessoas associadas ao Tribunal Penal Internacional (TPI), incluindo agentes dos Estados que cooperam com o Tribunal.

"Sanções contra pessoas envolvidas no trabalho do TPI e respetivas famílias, assim como contra as pessoas associadas ao TPI, são inaceitáveis e sem precedentes em termos de âmbito e conteúdo", aponta Josep Borrell, sublinhando que, "ao liderar a luta contra a impunidade, o TPI deve ser capaz de trabalhar de forma independente e imparcial".