A Câmara de Valongo tem concluída a auditoria interna sobre o licenciamento, em 2012, do aterro em Sobrado, e vai avançar com uma queixa para o Ministério Público, disse hoje à Lusa o presidente da autarquia, José Manuel Ribeiro.

"Quando afirmei ter a certeza absoluta de que o aterro tinha um licenciamento que violou o Plano Diretor Municipal (PDM) foi na sequência desse trabalho interno e por isso é que vai avançar uma ação em tribunal, pois estamos convencidos ser possível, desta forma, fazer um decreto de anulação do licenciamento urbanístico", afirmou o autarca socialista.

Observando estarem os serviços jurídicos da câmara do distrito do Porto "a avaliar qual o melhor mecanismo para recorrer ao tribunal", José Manuel Ribeiro falou também de um dever de cidadania em mais um episódio no combate contra a atividade da Recivalongo, empresa que gere o aterro em Sobrado e a quem, desde 2019, a população e município acusam de "atentado ambiental".