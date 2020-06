Covid-19

Duas das pessoas infetadas com covid-19 na sequência de uma festa ilegal em Lagos estão internadas, disse hoje a delegada regional de Saúde do Algarve, que espera que sejam atribuídas responsabilidades aos organizadores do evento.

"Dos casos confirmados estão duas pessoas de 39 e 27 anos internados no CHUA [Centro Hospitalar e Universitário do Algarve], em Faro. Quando se internam doentes covid é porque o seu estado clínico é preocupante", afirmou Ana Cristina Guerreiro.

Em conferência de imprensa, a delegada regional de Saúde disse esperar "que se consigam atribuir responsabilidades e suas consequências legais" aos organizadores do evento, que se realizou em 07 de junho no clube desportivo de Odiáxere.