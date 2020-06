OE2020

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) advertiu hoje que "existem vários fatores de risco" na proposta de Orçamento Suplementar do Governo, entre os quais as transferências e injeções previstas para a TAP e para o Novo Banco.

"Existem vários fatores de risco em torno das projeções orçamentais da PAOE/2020 [Proposta de Alteração do Orçamento do Estado], com efeitos maioritariamente descendentes sobre o saldo orçamental assinalados pela UTAO ao nível da despesa primária", pode ler-se no relatório enviado esta madrugada aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento.

Os técnicos do parlamento destacam as despesas de capital associadas às injeções e transferências "para entidades fora do setor das Administrações Públicas (AP), como é o caso da TAP e do Novo Banco".