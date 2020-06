Actualidade

A diplomacia da União Europeia (UE) lamentou hoje "profundamente" a investida da Coreia do Norte, que destruiu o escritório de ligação com a Coreia do Sul numa cidade perto da fronteira, aumentando a tensão na península.

"A UE lamenta profundamente as recentes ações da República Popular Democrática da Coreia, que aumentam as tensões, desestabilizam a situação e minam os esforços no sentido de uma solução diplomática para a Península da Coreia", afirma numa declaração hoje divulgada o serviço de comunicação da diplomacia europeia.

No comunicado publicado em nome do Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, lê-se que a explosão de hoje, "combinada com o aumento da sua retórica militar e o corte dos laços de comunicação oficial com Seul, é inaceitável".