Covid-19

Moçambique registou a quarta morte e 29 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de 609 para 638, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

A vítima é uma criança de 06 anos que foi internada no Hospital Central de Nampula, no norte de Moçambique, no dia 21 de maio, com sintomas de insuficiência cardíaca, disse a diretora de Saúde Pública, Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

"A amostra para teste de covid-19 foi colhida no dia 26 de maio e o resultado foi reportado no dia 30 de maio. Após o tratamento e avaliação clínica, a criança teve alta no dia 02 de junho, com recomendação para acompanhamento médico. O óbito ocorreu hoje, no seu domicílio", declarou Rosa Marlene.