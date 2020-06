Covid-19

Os apoios excecionais de resposta à covid-19 abrangem neste momento 1,2 milhões de pessoas e 144 mil empresas, tendo já sido pagos 778 milhões de euros, disse hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Os dados foram divulgados pela ministra Ana Mendes Godinho durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de Orçamento Suplementar para 2020 do Governo.

"Os valores já pagos no âmbito das medidas excecionais criadas neste momento já abrangem 1,222 milhões pessoas, 144 mil empresas no valor global de pagamentos já feitos de 778 milhões de euros, valores pagos à data de hoje", disse a ministra do Trabalho.