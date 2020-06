Actualidade

O Conselho de Administração da Casa da Música negou hoje que exista neste equipamento cultural do Porto uma situação de "falsos recibos verdes, generalizada", comprometendo-se a regularizar as que vierem a ser identificadas.

"Entendemos que não existe uma situação de falsos recibos verdes, pelo menos, generalizada. Temos opiniões jurídicas que sustentam isso. Nós não somos a lei, mas estamos sujeitos àquilo que a lei nos imponha. Existe um inquérito da ACT [Autoridade para as Condições de Trabalho] que vai dizer se existem ou não essas situações de falso recibo verde e no caso de existir, evidentemente que a Casa da Música terá de corrigir e fá-lo-á sem qualquer problema", disse hoje o presidente da Casa da Música, José Pena do Amaral.

O presidente do Conselho de Administração da Casa da Música falava na Assembleia da República numa audição conjunta da Comissão de Trabalho e Segurança Social e da Comissão de Cultura e Comunicação, na sequência dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP sobre a situação que se vive na instituição.