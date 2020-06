Actualidade

O arcebispo de Paris, Michel Aupetit, confirmou hoje que os trabalhos de reconstrução da catedral de Notre-Dame, atingida por um incendio em 2019, poderão começar "em janeiro de 2021", após a fase de consolidação do edifício.

"É razoável prever que, quando terminar toda a consolidação, poderemos começar os trabalhos em janeiro de 2021", disse o responsável aos jornalistas na inauguração de uma exposição de desenhos da catedral, feitos por crianças.

A exposição com os desenhos colocados nos muros do estaleiro foi inaugurada na presença de Jean-Louis Georgelin, chefe das operações de reconstrução da 'joia' de arte gótica, que ficou parcialmente destruída em abril do ano passado.