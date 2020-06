Covid-19

A Cabo Verde Airlines (CVA) prevê retomar as ligações aéreas em 01 de julho, com um voo para Paris, após mais de 100 dias de paralisação total devido à pandemia de covid-19, disse à Lusa o diretor da companhia.

De acordo com Erlendur Svavarsson, presidente do conselho de administração e diretor executivo da CVA, a companhia "está a trabalhar no sentido de retomar os voos no dia 01 de julho", mas recorda que atualmente "todas as garantias na aviação e turismo estão sujeitas à aprovação do governo nos dois extremos de cada voo".

A CVA, liderada por investidores islandeses após a privatização em 2019, está totalmente parada desde 19 de março, quando o Governo cabo-verdiano suspendeu todos as ligações internacionais para conter a pandemia de covid-19, tendo desde então realizado apenas alguns voos de repatriamento.