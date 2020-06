Covid-19

Um primeiro levantamento junto dos municípios, ainda por terminar, indica? que estas autarquias, durante a pandemia, perderam receitas e realizaram investimentos num total superior a 500 milhões de euros, referiu hoje um responsável da Associação Nacional de Municípios.

Alfredo Monteiro, um dos vice-presidentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), avançou que este balanço ainda não está fechado e não inclui os valores de todos os municípios, quando respondia no parlamento aos deputados sobre medidas para a Cultura.

Confrontado com as dificuldades do setor da Cultura, o responsável destacou que "as dificuldades são também dos municípios, com uma enorme perda de receitas, um investimento enorme, que também foi fundamental nestes três meses para os portugueses um pouco por todo o país".