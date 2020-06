Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje a subir 2,44% para 4.432,27 pontos, num dia positivo nas principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 subiram e apenas uma caiu (a Pharol, 0,19% para 0,10 euros), segundo a Infobolsa.

A liderar as descidas estiveram, com ganhos acima de 4%, a Nos (4,50% para 3,90 euros) e a Altri (4,19% para 4,32 euros). Também com subidas significativas fecharam os CTT (3,94% para 2,24 euros) e o BCP (3,93% para 0,12 euros)