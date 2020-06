Covid-19

A NAV Portugal geriu 5.408 voos em maio, o que corresponde a uma quebra de 92,1% face ao mesmo mês do ano passado, devido ao impacto das medidas de contenção da pandemia de covid-19 na aviação civil, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado enviado pela gestora do tráfego aéreo, registou-se uma quebra de 92,1% no tráfego aéreo, face ao mesmo mês de 2019, depois de em abril a queda se ter situado em 94,2%.

Nos primeiros meses do ano o tráfego controlado pela NAV Portugal ficou em linha com os números de 2019, contudo, a partir de março, com o gradual avanço de medidas de confinamento e sucessivos encerramentos ou limitações a espaços aéreos, o tráfego caiu 36% e, em abril e maio, as quedas mensais superaram os 90%.