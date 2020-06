Actualidade

Os vereadores do PS na Câmara Municipal de Gouveia apresentaram uma queixa no Ministério Público (MP) por, na última reunião do executivo, o presidente Luís Tadeu (PSD) não ter incluído as suas propostas na ordem de trabalhos.

O executivo municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, liderado pelo social-democrata Luís Tadeu, é constituído por cinco eleitos do PSD e dois do PS (João Paulo Agra e Maria Conceição Salvador).

Os dois eleitos socialistas referem, em comunicado hoje divulgado, que, na sexta-feira, fizeram uma participação ao MP, "pelo facto de o senhor presidente da Câmara não ter incluído na ordem de trabalhos da reunião do dia 15/06 as propostas apresentadas por estes, dentro dos prazos legais, bem como pelo facto de a ordem de trabalhos e a respetiva documentação não terem sido recebidas, uma vez mais, com a antecedência prevista na Lei 75/2013 e no Regimento da Câmara Municipal de Gouveia".