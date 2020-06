Actualidade

A petição contra a construção do museu sobre Salazar abriu hoje um debate aceso e emotivo, no parlamento, contra a ideia de tornar Santa Comba Dão, Viseu, "numa romaria de Fátima" para lembrar o ditador.

A discussão na comissão parlamentar de Cultura prolongou-se por quase uma hora, teve como ponto de partida a petição da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), com mais de 11 mil assinaturas, contra a construção do museu em Santa Comba Dão, Viseu, terra de Salazar, e uniu os deputados mais à esquerda, PCP e BE.

José Sucena, um dos subscritores, editor do escritor comunista e Nobel da Literatura José Saramago (1922-2010), questionou os projetos dos autarcas da região de querer estudar o fascismo na terra onde nasceu António de Oliveira Salazar (1889-1970).