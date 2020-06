Covid-19

A cidade de Pequim vai voltar a encerrar todas as suas escolas e universidades, anunciaram hoje as autoridades locais, após um recrudescimento dos casos do novo coronavírus na capital chinesa.

A vice-secretária-geral do governo municipal de Pequim, Chin Bei, disse numa conferência de imprensa que a cidade passa agora do terceiro para o segundo nível de emergência, no qual as comunidades de vizinhos vão comprovar a identidade e o estado de saúde dos residentes, assim como medir-lhes a temperatura.

Além da suspensão de todas as aulas presenciais, os residentes são aconselhados ao teletrabalho e as comunidades em áreas de risco "alto" - com casos confirmados ou que tiveram contacto com o mercado onde surgiu o surto - ficam seladas.