Actualidade

Os clubes portugueses vão receber 766.113,01 euros pela cedência de jogadores às seleções nacionais de futebol, na Liga das Nações e no apuramento para o Euro2020, com o Benfica a arrecadar 42% dos 'ganhos'.

De acordo com os valores entregues pela UEFA aos emblemas lusos, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os 'encarnados', campeões nacionais, recebem 321.346,51 euros, quase 42% do montante a distribuir pelos 15 clubes.

O FC Porto surge imediatamente atrás do Benfica, com um encaixe de 116.118,22 euros, seguindo-se o Sporting, com 90.869,89.