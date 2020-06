Actualidade

Dezenas de trabalhadores dos quadros da Casa da Música, do Porto, assim como membros da Orquestra Barroca, demarcaram-se hoje da polémica que se gerou à volta do equipamento cultural, sobre relatos de pressões e represálias a trabalhadores precários.

"Não nos revemos na atitude crítica para com a Direção Artística da Casa da Música, que não era objetivo do abaixo-assinado original de 18 de abril, e nos parece preocupante. E somos da opinião que o principal motivo do mesmo - a defesa dos direitos dos trabalhadores a recibos verdes - está a ser desvirtuada", lê-se num texto subscrito por 12 membros da Orquestra Barroca, hoje enviado aos grupos parlamentares e ao qual a agência Lusa teve acesso.

Também 62 trabalhadores do quadro da Fundação Casa da Música assinam um comunicado, no qual se dizem "ofendidos" por ver "a Casa da Música e os seus trabalhadores usados como arma de arremesso na pequena luta político-partidária".