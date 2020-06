Covid-19

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, revelou hoje que o US Open, um dos quatro 'Grand Slams' de ténis da temporada, vai realizar-se entre 31 de agosto e 13 de setembro e sem espetadores.

A Associação de Ténis dos EUA decidiu avançar com o evento na cidade de Nova Iorque, mas ainda aguarda aprovação do estado, face à pandemia de covid-19.

"Estamos empolgados com o US Open, que será realizado em Queens de 31 de agosto a 13 de setembro. Será realizado sem adeptos, mas pode ser visto na televisão", referiu Cuomo na rede social Twitter, acrescentando que "as autoridades do ténis vão tomar precauções extraordinárias para proteger jogadores e staff".