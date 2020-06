Covid-19

O Governo dos Açores irá apoiar com até 150 euros os açorianos que pretendam passar férias noutras ilhas que não a de residência, mediante exigências ao nível do alojamento, refeições e atividades, para mitigar os efeitos da covid-19.

O anúncio foi feito pela secretária regional do Turismo, Ambiente e Energia, Marta Guerreiro, durante a apresentação do programa "Viver Açores", que decorreu hoje na cidade da Horta, na ilha do Faial.

"O incentivo é atribuído uma única vez, por duas vias: aérea e marítima, abrangendo, além do transporte, a aquisição de serviços de alojamento, alimentação, atividades turísticas, aluguer de viatura e despesas de reserva", assinalou a governante.