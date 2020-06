Covid-19

O Presidente chinês, Xi Jinping, vai acolher, na quarta-feira, por vídeoconferência, uma cimeira extraordinária China-África de solidariedade contra a pandemia de covid-19, anunciou hoje o Governo chinês.

De acordo com a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, citada pela agência Xinhua, a cimeira foi proposta conjuntamente pela China, África do Sul, que detém a presidência rotativa da União Africana (UA), e Senegal, que copreside ao Fórum de Cooperação China-África.

No encontro virtual está prevista a participação dos membros da assembleia de chefes de Estado e de Governo da UA, dos presidentes em exercício das principais organizações sub-regionais africanas e do presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat.