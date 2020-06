Covid-19

São Tomé e Príncipe registou hoje 10 casos positivos de covid-19, com base em 24 testes rápidos realizados, elevando o total do país para 671, anunciou fonte do Ministério da Saúde.

De acordo com a porta-voz do ministério, Isabel dos santos, com estes 10 novos casos, o país soma um total de 671 infeções pelo novo coronavírus. Mantém-se em 12 o número de vítimas mortais.

De acordo com a mesma fonte, existem 182 casos recuperados, enquanto o número de pacientes internados no hospital de campanha aumentou de oito para 14 pessoas.