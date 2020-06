Actualidade

O ministro do Ambiente assinou hoje com a APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior contratos de 37 milhões de euros de investimento, com 22 milhões de fundos comunitários.

"Para se ter uma ideia, dos 100 milhões de euros que havia para os municípios de todo o país que se agregassem no domínio do ciclo urbano da água, 22,4 milhões, quase um quarto desse dinheiro, é afeto a um território de 90 mil habitantes", disse à agência Lusa João Pedro Matos Fernandes.

O governante considera "justo" os montantes de fundos comunitários alocados aos projetos da APIN, salientando que a maior parcela de investimento se destina a obras de saneamento, que é o "maior défice neste território".