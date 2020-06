Actualidade

O "vice" da bancada socialista Porfírio Silva considera que o PS deve insistir nos acordos com as forças à sua esquerda, adverte contra a ilusão da maioria absoluta e rejeita uma "maioria de circunstância" com o PSD.

Estas posições foram defendidas por Porfírio Silva, também membro do Secretariado Nacional do PS, num artigo que hoje publicou no seu blogue pessoal "maquinaespeculativa", intitulado "Não deixar o medo vencer a política".

Na véspera do início do debate parlamentar do Orçamento Suplementar para 2020, o dirigente socialista diz não acreditar "nas virtudes de um esquema em que quase todas as forças políticas assumem responsabilidades ao mesmo tempo, numa grande nebulosa indefinida".