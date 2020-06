Covid-19

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) definiu o seu programa de retorno à competição após a interrupção pela covid-19, acompanhado de um plano de recomendações para os treinos e atividades.

Na quarta-feira, a FPA divulga a calendarização e locais do primeiro período competitivo, que se inicia no sábado, com o setor de lançamentos, e que "visa tocar em todos os domínios do atletismo português".

"É um programa de retoma progressivo, dividido por fases e focado em alcançar a normalidade desportiva e social", especifica Jorge Vieira, presidente da FPA, que não garante que, face às incertezas provocadas pela pandemia, essa calendarização seja "definitiva".