RCA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou hoje que a República Centro-Africana (RCA) fez "progressos importantes para avançar com as reformas políticas", mas lamentou que continuem os confrontos entre os grupos armados.

Estas reformas políticas, que incluem a adoção de leis, são "essenciais" para a aplicação do acordo de paz assinado a 06 de fevereiro de 2019 entre o Governo da RCA e 14 movimentos armados, refere o português António Guterres no último relatório sobre o país e entregue esta semana no Conselho de Segurança da ONU.

"Estou incentivando para que o povo e o Governo da República Centro-Africana continuem a progredir no avanço da paz, mesmo quando o país enfrenta a pandemia de covid-19", precisa o secretário-geral das Nações Unidas.