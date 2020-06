Actualidade

O Ministério Público da Colômbia convocou hoje o empresário Alex Saab Morán, considerado um testa-de-ferro de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos e em prisão preventiva em Cabo Verde, para julgamento devido a branqueamento de capitais.

O organismo anunciou que vai prosseguir os processos penais e as investigações contra Saab, apesar de este não se encontrar no país.

"O Ministério Público prossegue com as ações de extinção do direito de propriedade, bem como com as investigações em fase de inquérito. Para nós, a atividade continuará, mesmo que ele não se encontre em território colombiano", afirmou a procuradora-geral-adjunta da Colômbia, Martha Mancera, numa conferência de imprensa.