Actualidade

Um juiz brasileiro decidiu na terça-feira arquivar provisoriamente o segundo inquérito que investigava o atentado à faca contra o atual Presidente do país, Jair Bolsonaro, em 2018, na altura ainda candidato presidencial.

O juiz Bruno Savino, da 3ª Vara Federal em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, atendeu assim a um pedido de arquivamento feito no início do mês pelo Ministério Público, após concluir que Adélio Bispo, autor confesso do atentado, agiu sozinho.

"Esgotadas todas as diligências investigativas - à exceção da análise do conteúdo do telemóvel do principal advogado de defesa de Adélio Bispo de Oliveira,(...) acolho a promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público Federal", indicou o magistrado na decisão, citada pela revista 'online' Conjur, especializada em questões jurídicas.