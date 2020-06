Actualidade

O Presidente do Brasil recusou qualquer ligação do Governo com um eventual autoritarismo, e indicou que não pode "assistir calado" a perseguições e vai tomar "medidas legais" para proteger a liberdade.

"O histórico do meu Governo prova que sempre estivemos ao lado da democracia e da Constituição brasileira. Não houve, até agora, nenhuma medida que demonstre qualquer tipo de apreço nosso ao autoritarismo, muito pelo contrário. (...) Luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas", escreveu Jair Bolsonaro em várias redes sociais.

"Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros", acrescentou o chefe de Estado.