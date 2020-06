Actualidade

Washington, 17 jun 2020 - O Departamento de Justiça norte-americano processou na terça-feira o antigo conselheiro de segurança nacional John Bolton, pedindo o adiamento da publicação de um livro que, segundo a Casa Branca, contém informações secretas.

A ação cível, que deu entrada no tribunal federal de Washington, segue-se a avisos do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que Bolton podia enfrentar um "problema criminal" se não suspendesse os planos de publicação do livro, prevista para a próxima semana.

A queixa é o último incidente numa relação conflituosa entre Trump e Bolton, forçado a abandonar a Casa Branca em setembro de 2019, após repetidos diferendos sobre questões de segurança nacional.