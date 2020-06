Actualidade

A Turquia anunciou hoje o envio de forças especiais para o norte do Iraque, no âmbito de uma operação terrestre contra os rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), apoiada pela aviação e artilharia.

"A operação 'Garras de Tigre' já começou. Os nossos heróis das forças especiais estão em Haftanin", escreveu o Ministério da Defesa turco na rede social Twitter, sem especificar o número de soldados destacados.

"Os nossos comandos, que são apoiados por helicópteros de combate e 'drones', foram transportados pela nossa força aérea", acrescentou